Roma, Costanzo si dimette dal ruolo di advisor: “Non c’entra niente Mourinho”

Il giornalista era approdato nella società giallorosso a giugno 2021 ma non è riuscito a portare avanti il suo ruolo come avrebbe voluto

Maurizio Costanzo ha deciso di dimettersi dal ruolo di advisor della Roma. Il noto conduttore e giornalista aveva assunto il ruolo nel giugno del 2021. Un'esperienza breve di cui lui stesso ha parlato a La Gazzetta dello Sport in queste ore quando è arrivata l'ufficialità sulla sua decisione. «Non riuscivo a fare le cose che volevo fare», ha spiegato. E ha lasciato il suo ruolo soprattutto per le questioni legate allo stadio.

«Mi dispiace un po' perché tifo Roma da sempre e speravo di poter dare un altro tipo di contributo, non è andata così. Non venivo più informato, specie di alcuni cambi, avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla situazione dello stadio, non è stato possibile fare molto. Quindi ho deciso di lasciare. Mourinho non c'entra assolutamente nulla, io sono pro Mou. Ho qualche rimpianto, ma sono ottimista e guardo al futuro», le dichiarazioni rilasciate al quotidiano sportivo che lo ha intervistato.