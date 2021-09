Cottarelli: “Inter tra le favorite, Inzaghi molto bravo. Sì a Barella futuro capitano”

Le parole del tifoso nerazzurro: "Quest’anno ce la giochiamo bene, realizziamo una valanga di reti e restiamo tra i favoriti"

«Sì. L’anno scorso eravamo chiaramente superiori a tutti gli altri. Quest’anno ce la giochiamo bene, realizziamo una valanga di reti e restiamo tra i favoriti. Ho molta fiducia in Simone Inzaghi, è un allenatore molto bravo, competente e preparato».

Crede che l’Inter possa competere per fare bene e vincere in tutte le competizioni?

«Non le rispondo, nessun tifoso lo farebbe per via di un fattore scaramantico. Qualunque cosa le dicessi, potrebbe essere tacciata di portare sfortuna, o meno. Le dico solamente che mi aspetto una squadra competitiva in ogni torneo, anche se ovviamente la Champions è più difficile».