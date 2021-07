Cottarelli: “Domani entrano in 3. Progetto con 2-3 grossi investitori, spero anche italiani”

Le nuove parole del fondatore del progetto InterSpac

“Sta andando bene, però numeri non ve ne do, è una sorpresa che faremo alla fine. Alcuni dicono che potremmo fermarci qui, ma vogliamo andare avanti”.

“Non ve lo dico, dipende anche da quanto uno mette, se è disposto a partecipare. Più arrivano adesioni e più possibilità ci sono. Ma il progetto non riguarda solo i piccoli investitori, piccoli interisti. C’è un modello in cui tanti danno poco, tanti che danno un po’ di più e poi due, tre o quattro investitori istituzionali come nel Bayern. Il primo passo per essere credibili, essendo un azionariato popolare, è essere in tanti. Vedremo a fine mese dove siamo. Quando ci saranno i risultati ci vorrà tempo per elaborarli, attorno al 20 si saprà qualcosa”.