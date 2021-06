Cottarelli: “Partito oggi Interspac, venerdì il sondaggio. E’ per l’Inter ma…”

Così l'economista e tifoso dell'Inter: "E' partita oggi l’iniziativa INTERSPAC. Per l’Inter ma in realtà è un modello per tutte le società di calcio italiane"

Con un comunicato emesso nella mattinata di oggi, Interspac ha preso ufficialmente il via e vorrà presto scendere in campo in modo concreto al più presto. Lo conferma anche Carlo Cottarelli, economista, tifoso nerazzurro e presidente della Srl, che su Twitter ha scritto: "E' partita oggi l’iniziativa INTERSPAC per l’azionariato popolare e diffuso. Per l’Inter ma in realtà è un modello per tutte le società di calcio italiane. Venerdì parte il sondaggio indirizzato a tutti i tifosi di club di A e B. Invito tutti a partecipare. Contiamoci!".