Coutinho, il futuro è un’incognita. Il Mirror: “Il Liverpool gli ha fatto avere un messaggio”

In queste tribolate settimane si parla di Coutinho e del suo possibile inserimento nella trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Il giocatore è in prestito al Bayern Monaco ma rientrerà a fine stagione. Diversi club inglesi sarebbero interessati a lui.

Ma il Mirror assicura che c’è da escludere un ritorno al Liverpool per l’ex Inter. Il club inglese avrebbe fatto sapere di non avere interessi nei confronti del brasiliano, ma questo non esclude il suo possibile ritorno in Premier League. Il Barça avrebbe già fatto sapere all’ex nerazzurro che sarà ceduto e che la maglia numero 7 andrà a Griezmann.

Il giocatore avrebbe confessato agli amici più stretti di aver fatto un grosso errore nel forzare la sua partenza dai Red Devils per andare in Spagna. “La sua speranza era quella di chiedere scusa e di poter contare sull’appoggio al suo ritorno su compagni come Firmino ed Alisson, ma il club ha risposto che non vuole investire tanti soldi su un 28enne perché alla fine del suo contratto sarebbe difficile cederlo ad un buon prezzo“.

Il brasiliano potrebbe sbarcare al Manchester United e tra i club interessati a lui c’è anche il Tottenham.

(Fonte: Mirror.co.uk)