Philippe Coutinho è stato operato alla caviglia destra. Non sarà in grado di prendere parte agli allenamenti con il Bayern Monaco almeno per due settimane.

Il club tedesco ha annunciato sul suo sito che l’ex nerazzurro non ci sarà alla ripresa degli allenamenti. In Bundesliga la ripartenza è prevista per il 9 maggio ma manca l’ok ufficiale del governo.