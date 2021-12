Covid, Arteta positivo per la seconda volta: salta la sfida col City

Il manager dell'Arsenal non sarà in panchina per la partita di Premier League contro il Manchester City di sabato prossimo

Gianni Pampinella

Il manager dell'Arsenal, Mikel Arteta, non sarà in panchina per la partita di Premier League contro il Manchester City di sabato prossimo, 1 gennaio, dopo essere risultato positivo al Covid-19. E' la seconda volta per il tecnico spagnolo, che era rimasto contagiato anche nel marzo 2020.

Ma Arteta non è il solo positivo tra i Gunners, avendo seguito la sorte dei difensori Calum Chambers, Cedric Soares, Takehiro Tomiyasu e del centrocampista Ainsley Maitland-Niles. Nonostante ciò, l'Arsenal ha vinto le ultime quattro partite di campionato ed è quarto in classifica, a 12 punti dalla capolista City.