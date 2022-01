Covid, ASL ferma ancora la Salernitana: chiesto il rinvio della gara contro il Venezia

Il club ha chiesto il rinvio della gara del 6 gennaio, al rientro in campionato. La Salernitana ha 11 contagiati tra i suoi tesserati.

L'Asl di Salerno ha di nuovo fermato la Salernitana, mettendo in quarantena tutti i positivi e i contatti stretti. La squadra, salvata in extremis alla mezzanotte di Capodanno dall'estromissione del campionato, non potrà giocare contro il Venezia. Il club ha chiesto il rinvio della gara del 6 gennaio, al rientro in campionato. La Salernitana ha 11 contagiati tra i suoi tesserati. La Salernitana aveva già saltato la trasferta a Udine per lo stesso motivo.