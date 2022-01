Covid, Burnley con pochi giocatori: salta la gara contro il Leicester

Per il Burnley allenato da Sean Dyche si tratta della quinta partita rinviata del calendario della Premier League

Ancora un rinvio per il Burnley. La partita contro il Leicester, in programma domani alle ore 16, è stata rinviata a causa di un focolaio che ha colpito i 'clarets'. La squadra della contea del Lancashire, infatti, non arriva al numero minimo di calciatori disponibili che, secondo il protocollo della Premier League, è fissato a 13 atleti di movimento, più un portiere.