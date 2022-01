Covid, infortuni, Coppa d’Africa: Inter senza problemi. GdS: “Sta meglio di tutti”

I nerazzurri si apprestano a tornare in campo senza eccessive preoccupazioni dovute a problemi fisici e impegni internazionali

La sosta nataliza sta per terminare: la Serie A riparte domani con la prima giornata del girone di ritorno. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "L'Inter riparte al di sopra di tutte e più serena delle altre. Domani, a Bologna, all'ora dei tortellini, s'incammina nel secondo tratto di campionato con 4 punti di vantaggio sulla seconda (Milan) e 7 vittorie consecutive alle spalle, di cui le ultime 6 senza subire reti. Alla luce delle tre variabili che abbiamo considerato (incidenza Covid-infortuni, Coppa d'Africa, turbolenze di mercato) non c'è concorrente diretta che goda di maggiore serenità. Il virus ha sfilato a Simone Inzaghi un giocatore tatticamente importante come Dzeko (oltre a Cordaz e Satriano), ma il recupero di Correa e l'affidabilità di Sanchez permettono di attutire il colpo. Per il resto, manca solo Calhanoglu per squalifica.