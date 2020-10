CdS – Serie A, il Covid torna a far paura: tra le ipotesi lo stop definitivo e il taglio stipendi

Una volta archiviata la decisione finale sui fondi tra CVC-Advent-Fsi e Bain-NB, in programma domani, la Serie A tornerà a valutare come portare avanti la stagione 2020-21. I dati della curva epidemiologica non fanno ben sperare e la chiusura dei botteghini e la conseguenze assenza di introiti tra biglietti e merchandising apre a diverse soluzioni. Al momento il Covid ha ‘attaccato’ 6 spogliatoi di Serie A e oltre ai playoff ora viene valutato anche lo stop definitivo del campionato con tanto di taglio degli stipendi.

La volontà dei presidenti, ad ora, è quella di concludere regolarmente la stagione per evitare i tagli dei broadcaster per i diritti tv. La vicenda Juve-Napoli non aiuta e se la situazione nazionale dovesse peggiorare “il partito del ‘fermiamo definitivamente il campionato’ riprenderà fiato” sottolinea il Corriere dello Sport. Con gli Europei in programma la prossima estate, la Serie A non si può rimandare: resta in piedi l’ipotesi di uno stop definitivo con conseguente riduzione dei salari.