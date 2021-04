UFFICIALE – Real Madrid, Sergio Ramos è positivo al Coronavirus

Il Real Madrid ha annunciato la positività al Coronavirus del capitano Sergio Ramos dopo quella del compagno di reparto Varane

Infortunio al polpaccio e ora anche contagio da coronavirus: sono giorni difficili per Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Il 35enne difensore dei blancos era a riposo e quindi out per la partita dei quarti di finale Champions contro il Liverpool, oggi il club ha fatto sapere che Ramos ha pure preso il covid Ramos è il secondo caso di coronavirus rilevato nel Real Madrid in una settimana, dopo che Raphaël Varane è risultato positivo martedì scorso.