Coronavirus, dottor Nanni: “Stop Serie A? Non l’intera giornata. Si decide su Genoa-Toro”

A Skysport hanno intervistato il dottor Gianni Nanni, uno dei medici che fa parte della commissione medica della Federcalcio come rappresentante della Serie A. Ecco quanto ha detto rispetto all’ipotesi di una pausa per tutto il campionato dopo i 14 casi di Covid19 riscontrati al Genoa:

«Il protocollo ha funzionato benissimo, infatti abbiamo chiuso il campionato scorso senza problemi. Ma ha bisogno che vengano rispettate in maniera precisa le disposizione di sicurezza pratiche. Portare la mascherina quando non si è in campo, il distanziamento negli spogliatoi, nelle docce, areazione di tutti gli ambienti, disinfettarsi spesso le mani. Regole fondamentali perché il protocollo abbia effetti sulla ridimensione del Covid19. Se è a rischio la prossima giornata di campionato allo stato delle cose? Secondo me no. L’intera giornata no, ma bisognerà decidere su Genoa-Torino a meno che non ci siano sorprese sul Napoli che ripeterà i tamponi sabato e sono quelli importanti. Senza numeri catastrofici in altre squadre la cosa si concluderà con una decisione su Genoa-Torino».

(Fonte: SS24)