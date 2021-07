EDICOLA TS – CR7, conto alla rovescia: Cristiano non ha ancora scelto, Mendes si guarda intorno

"CR7, conto alla rovescia". E' questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 19 luglio 2021

"CR7, conto alla rovescia". E' questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 19 luglio 2021. "Ronaldo è atteso a Torino il 26 luglio, è la settimana decisiva per il suo futuro. La Juve ha fretta di avere una risposta, Cristiano non ha ancora deciso. Ma il suo agente si sta guardando intorno". Di spalla si parla di Torino e di Berrettini mentre il taglio alto è dedicato alla Formula 1.