Cragno: “Analizzeremo cosa ci è mancato con l’Inter. Non è stata la gara che volevamo fare”

L'analisi del portiere dopo la pesante sconfitta contro l'Inter

Alessio Cragno ha evitato un passivo ancora più pesante per il Cagliari. Al termine della gara con l'Inter, il portiere ha commentato così la sconfitta contro i nerazzurri: "Ognuno di noi deve dare qualcosa in più e provare a fare meglio. Non dobbiamo guardare gli altri e pensare solo a noi stessi. Dobbiamo tirarci in qualche modo fuori da questa situazione di classifica facendo i punti che ci servono".