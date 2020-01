Cragno: “Gol di Lautaro? Forse c’era una spinta, ma al Var hanno valutato non fosse fallo”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Alessio Cragno ha parlato così dopo il pareggio con l’Inter: “E’ una grande emozione, sono stati mesi lunghi di infortunio: sono passati e sono contento di essere tornato a giocare e di essere tornato a casa con un punto. Il gol di Lautaro? C’è stata una leggera spinta che ha fatto in modo che il difensore non salti, al Var hanno valutato non fosse fallo. Il nostro modulo era un modo per sporcare il loro gioco, ci ha permesso di essere subito all’esterno: la prestazione è stata di squadra, c’era la determinazione di uscire con un risultato positivo”.