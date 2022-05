Cragno: “Ci abbiamo creduto, non molleremo. Ce la possiamo fare e ce la faremo”

Le parole del portiere al termine della gara pareggiata dal Cagliari contro la Salernitana

Al termine di Salernitana-Cagliari, Alessio Cragno ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del portiere: "Ci abbiamo creduto, non era facile perché loro hanno fatto gol sull'unica azione. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, non abbiamo mollato, ce la possiamo fare e ce la facciamo".

"Sono partite toste, serve personalità per giocarle e lo abbiamo dimostrato oggi. Dal punto di vista nervoso ti toglie qualcosa, ma non possiamo permetterci adesso di pensare che siamo stanchi. Agostini? Ci ha detto che dovevamo fare quello che sappiamo fare perché le qualità le abbiamo. Sono momenti in cui la fortuna non è dalla nostra parte. Noi non molliamo e non molleremo".