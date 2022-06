Cravero: “Chi prenderà Bremer farà un affarone. Nessuno lo ha messo in difficoltà”

Della grande stagione del difensore del Torino Bremer, seguito da tempo dall'Inter, ha parlato l'ex granata Roberto Cravero

«Non che diventasse così dominante, pur avendone seguito la crescita. Il premio di miglior difensore della Serie A è meritato, perché ha dimostrato contro tutti gli attaccanti più importanti di essere dominante. Mai nessun centravanti lo ha messo in difficoltà: merita il palcoscenico anche per la sua serietà e per il comportamento. Oggi è il miglior difensore del campionato italiano: se dovesse andare via, chi lo prenderà fa un affarone».