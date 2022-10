Cravero: “Inter con euforia che prima non aveva. Tutti dicevano…”

In questa giornata dove vede qualche rischio per le big?

"Dopo una sola partita non lo si può dire. Non sono pessimista, è una squadra che tutti davano in crisi, con problemi tra giocatori e Inzaghi, invece è andata a Barcellona e ha fatto una buona prestazione, anche con rimpianti. In teoria possono passare il turno di Champions. Oggi riprende il campionato con un'euforia che prima non aveva.