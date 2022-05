Cravero: “L’Inter ha perso lo scudetto nel derby, non diamo la colpa a Radu”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore Roberto Cravero ha fatto il punto sull'Inter a pochi giorni dall'ultima giornata

“Non diamo tutte le colpe a Radu, è stato chiamato a giocare in una partita difficile… ricordo però anche il rigore di Dimarco con l’Atalanta… In realtà lo Scudetto è stato perso nel derby”.

Che bilancio per Inzaghi?

“Positivo, ma aveva la squadra più forte per vincere lo Scudetto. Di sicuro le due coppe non devono passare in secondo piano”.