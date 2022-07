Cremonese-Agoumé, c’è il sì dell’Inter per il prestito: ecco cosa manca

Continua il pressing della Cremonese su Lucien Agoumé. Il club neopromosso in Serie A ha continuato a studiare il centrocampista francese dell'Inter in occasione dell'amichevole tra i nerazzurri e il Lugano, vinta per 4-1 dalla squadra di Simone Inzaghi.

Allo stadio Cornaredo era presente anche Ariedo Braida, consulente di mercato della Cremonese. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, c'è già il sì dell'Inter per il trasferimento in prestito: al momento manca il via libera del calciatore, che per adesso ha chiesto ancora un po' di tempo per riflettere in merito al suo futuro.