Cremonese, Alvini in conferenza: “Due gol regalati all’Inter. Potevamo riaprirla”

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso questa sera contro l'Inter. Questo il suo pensiero sulla gara e non solo: "L'Inter è partita forte, ce lo aspettavamo. Con la partita sul binario giusto, su una palla gol clamorosa, abbiamo sbagliato il gesto tecnico e regalato l'occasione a loro. Purtroppo può succedere l'errore tecnico, è una sconfitta troppo esagerata per quello che abbiamo potuto produrre. Abbiamo avuto l'occasione per riaprirla sull'1-0 e sul 2-0. Abbiamo fatto una buona partita, contro una squadra costruita per un obiettivo molto diverso dal nostro".