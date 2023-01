Inter a caccia del riscatto con la Cremonese: i bookie puntano sui nerazzurri

Le quote e il pensiero dei bookmakers in vista dell'anticipo della 20ª giornata di Serie a, in programma domani alle 18

Dopo l'inaspettata sconfitta esterna contro l'Empoli, l'Inter di Simone Inzaghi vuole ripartire contro una Cremonese rivitalizzata dalla cura Ballardini ma ancora a caccia del primo successo in Serie A. Quota da riscatto per i nerazzurri, favoriti a 1,50, sale a 4,33 il pareggio mentre si gioca a 6,50 il colpo grigiorosso.

Occhio alla difesa dell'Inter, mai sicura finora in trasferta come testimoniano i 20 gol subiti in 9 match: in quota prevale l'Over 2.5 a 1,61 sull'Under 2.5 visto a 2,20.