Cremonese, UFFICIALE: in porta ritorna Carnesecchi. Radu perde il posto?

La Cremonese ha ufficializzato l'ingaggio, in prestito per una stagione, di Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 proveniente dall'Atalanta, già 57 presenze in grigiorosso nell'ultima stagione e mezza. Il capitano della Nazionale Under 21 si giocherà il posto con Radu, titolare nelle prime gare di campionato.