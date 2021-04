Crespo: “Mancano grandi giocatori in A? Ronaldo, Lukaku e Lautaro non sono big?”

L'ex attaccante dell'Inter ha detto la sua sui problemi che le squadre italiane incontrano quando giocano in Europa

Le squadre italiane fanno fatica a imporsi in Europa. Perché? Ha provato a spiegare il motivo l'ex bomber dell'Inter Hernan Crespo a La Gazzetta dello Sport:

«Non sono d’accordo. Vi sembra che Cristiano Ronaldo, Dybala, Lukaku o Lautaro non siano grandi giocatori? Penso che la questione stia nella mentalità del calcio italiano che deve diventare più europeo, più internazionale».

«Si discute tanto di difesa a quattro o di difesa a tre, come se quello fosse il problema dei problemi. Invece non si guarda mai al fatto che il ritmo delle partite italiane è più basso rispetto a quelle degli altri campionati. Perché? In Italia si esaspera l’aspetto tattico».