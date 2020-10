Crespo: “Inter, sprint con l’arrivo di Conte: c’è una cosa non da poco. L’assenza di Lukaku…”

Hernan Crespo, ex attaccante dell’Inter – tra le altre – e della nazionale argentina, è intervenuto in collegamento su Sky Sport per parlare dei nerazzurri di Antonio Conte: “Penso che sia cambiato l’atteggiamento della squadra. L’arrivo di Conte ha dato uno sprint e infatti dopo tanti anni una squadra italiana è arrivata in finale di Coppa Uefa (Europa League, ndr). Non è una cosa da poco. L’assenza di Romelu Lukaku toglie qualcosa, ma credo che Lautaro e Sanchez possano far bene“.