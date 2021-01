Crespo: “All’Inter con Cuper non giocammo benissimo. Vieri? Faceva sempre a sportellate, io…”

Intervenuto in diretta su Twitch con Vieri, Cassano, Ventola e Adani, Hernan Crespo ha parlato così della sua esperienza all’Inter nella stagione 2002-2003:

“Con Cuper non giocammo benissimo, Bobo era un invito a lanciarlo, faceva sempre a sportellate. Tutto quello che lasciava per strada lui, io lo prendevo. Mi sono abituato ai colpi di testa, venivo dal River, Parma e dalla Lazio dove giocavo sempre da solo. All’Inter arrivavano certe pallonate che mi dicevo: ‘O imparo i colpi di testa o non la piglio mai'”.