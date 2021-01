Primo trofeo per Crespo da allenatore: il Defensa y Justicia vince la Coppa Sudamericana

In una finale tutta argentina disputata a Cordoba, il Defensa y Justicia allenato dall’ex attaccante Hernan Crespo ha vinto la Coppa Sudamericana 2020 battendo in finale 3-0 il Lanus. Il club della città di Florencio Varela, nella provincia di Buenos Aires, conquista così il suo primo titolo internazionale in questa competizione che è l’equivalente sudamericano dell’Europa League. Ed è anche il primo trofeo da allenatore per Crespo, ex bomber dell’Argentina e delle italiane Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa.

(ANSA)