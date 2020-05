Criscitiello: “Allibito da certe dichiarazioni di Spadafora. Gli darei solo un consiglio”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha commentato le ultime uscite del Ministro dello sport Vincenzo Spadafora: “Resto allibito a leggere dichiarazioni, smentite delle dichiarazioni, dichiarazioni che smentiscono le smentite. Avete capito qualcosa di quello che ho scritto? Io neanche, come non capisco questa serie di netflix. In amicizia darei solo un consiglio al Ministro. Una figura istituzionale come la sua non può scrivere post del genere. Posso farlo io, al bar. Il Ministro no. Quando tornerà ad essere un normale cittadino, allora, potrà. Altra cosa: oggi è giusto cavalcare l’onda del populismo che non vuole il ritorno del calcio perché dobbiamo pensare a cose più serie. Questa ondata, però, Ministro presto finirà e il popolino tornerà a fare quello che ha sempre fatto in Italia in questi ultimi 70 anni: vivere di calcio!”.