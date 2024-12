Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello , ha fatto una lista dei cinque top e dei cinque flop del 2024 e tra i flop ha inserito l'ex attaccante dell'Inter Mario Balotelli . Il calciatore, che da poco è tornato a giocare in Serie A, al Genoa, anche per volere di Gilardino, si è ritrovato Vieira in panchina e sembra essere finito di nuovo ai margini. Per questo si parla di un suo addio al club rossoblù già a gennaio.

Di lui il giornalista ha scritto: "La colpa non è sua ma di chi ancora crede in lui. Il Genoa lo tessera e un minuto dopo si pente. Condizione fisica rivedibile, non fa più la differenza neanche nelle categorie inferiori e ormai sarebbe pronto per un altro tipo di calcio. Perfetto per la Kings League. Calciatore che ha bruciato tutte le condizioni che gli si sono presentate. Con il fallimento al Genoa possiamo decretare ufficialmente chiusa la sua carriera".