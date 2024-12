Tra i promossi di Michele Criscitiello per il 2024 c'è anche Simone Inzaghi. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista ha esaltato così il tecnico

Tra i promossi di Michele Criscitiello per il 2024 c'è anche Simone Inzaghi . Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista ha esaltato così il tecnico dell'Inter: "Seconda stella a destra questo è il cammino… Allenatore sottovalutato, all’inizio, e contestato sempre. Il calcio è per tutti ma non lo capiscono tutti. Inzaghi è forte; dentro e fuori dal campo. Nella gestione e nella parte tattica.

Un grande Mister che fa diventare semplici le cose complicate. Non si esalta davanti alla vittoria e non si deprime di fronte alla sconfitta. Allenatore perfetto per una big. Gli interisti all’inizio non lo hanno capito, durante il percorso lo hanno scaricato e ora in silenzio apprezzano il suo straordinario lavoro. Persona top, allenatore eccellente. A Juve e Milan manca proprio un Inzaghi. Altro che fratello di… Simone è diventato grande!".