Criscitiello: “Balotelli, talento buttato: non cambierà mai. Ma la colpa è di…”

“Nel frattempo in Turchia volano gli stracci... in campo. Montella e Balotelli stavano facendo la fine di Vagnati e Juric. Tutto alla luce del sole e alla luce rossa delle telecamera. Montella ha ragione su tutta la linea. Balotelli dovrebbe imparare a stare zitto ma soprattutto dovrebbe avere rispetto nei confronti dei superiori. Il problema non è Balotelli e neanche Montella. Il problema è di chi continua a dargli una possibilità credendo, sbagliando, di poter cambiare le persone e i professionisti. Questa gente non cambia e non cambierà mai. Balotelli ha sprecato un talento e buttato via una carriera. Non lo cambi adesso ma soprattutto non puoi consentirgli tutto. Montella, il quale ho criticato molte volte, non meritava il trattamento che ha subito dal calcio italiano. Da nuovo che avanza a idolo indiscusso fino all'esilio prima spagnolo e poi turco. Il nostro calcio crea mostri e brucia allenatori con troppa facilità. Montella, forse, non era un fenomeno alla Guardiola quando ha iniziato e non è uno che per allenare deve finire in Turchia come Pirlo, il quale ce la sta mettendo tutta ma difficilmente ha le caratteristiche tecniche e gestionali per sfondare in questo ruolo”.