Criscitiello: “Buffon non ha capito che deve cambiare ruolo. Illogico continuare”

Il pensiero del giornalista a proposito della scelta dell'ex capitano della Juventus di accasarsi al Parma in Serie B

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha commentato la scelta di Buffon di tornare a Parma, in Serie B, per chiudere la carriera. Queste le sue considerazioni: "Senza alcuna polemica, per il grande rispetto nei confronti di uno come Gigi Buffon. Capiamo che cambiare vita non è mai semplice e sappiamo che per un calciatore non è facile dire "stop". Bravo chi ci è riuscito al momento giusto. Gigi non ha capito che, alla sua età, deve cambiare ruolo. In campo ha dato tutto e gli saremo riconoscenti per sempre. Quello che ha fatto nessuno glielo toglierà mai. Continuare, però, è illogico anche perché di anno in anno segna sempre un punto più basso. Dopo la Juve doveva dire basta. Ma non al secondo giro, al primo. Inutile il viaggio a Parigi, ancora più inutile tornare a Torino, per non parlare adesso del Parma in serie B. Allungare, in questo modo, la propria carriera svilisce il campione che è stato e che non sarà mai più per oggettivi problemi anagrafici".