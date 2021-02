Criscitiello: “Conte pirla, maleducato e ingenuo. Ma c’è chi ha fatto peggio di lui”

Michele Criscitiello è tornato sulla diatriba tra Antonio Conte e Andrea Agnelli durante Juve-Inter di Coppa Italia

"Conte è un pirla perché quel dito medio doveva evitarselo. Maleducato e ingenuo. Come fanno personaggi del genere a non capire che davanti a 18 telecamere di Rai 1, in uno stadio vuoto, si sente e si vede tutto? Errori da asilo nido. Forse. Premesso che Conte ha sbagliato, l'allenatore dell'Inter con le scuse si è messo un pochino al riparo. Gli insulti di Andrea Agnelli e le non scuse pervenute sono ancora più gravi di quello che è successo a Torino, l'altra sera".