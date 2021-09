Juve, Criscitiello sicuro: “La fine della gestione Agnelli è l’addio di Marotta”

Il parere del giornalista: "La fine della gestione Agnelli inizia quando crede di poter fare a meno di un manager come Marotta"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, ha parlato così del momento negativo della Juventus: "La fine della gestione Agnelli inizia quando crede di poter fare a meno di un manager come Marotta e promuove il vice di Marotta che da uomo di campo a uomo azienda. Sono due mondi diversi, due lavori differenti. Paratici si assume delle responsabilità che non riesce a portare avanti da solo e la Juve, poco alla volta, inizia a perdere pezzi e appeal. Un grave errore anche l'ingaggio di Pavel Nedved. Dirigente non all'altezza del nome della Juventus, a conferma che un grande cavallo non per forza può diventare un grande fantino. Anzi, i calciatori difficilmente diventano grandi dirigenti. E' molto raro. L'operazione Ronaldo, bocciata da Marotta, spinta da Paratici e caldeggiata da Agnelli non porta a nulla e fa crollare anche le finanze del club".