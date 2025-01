Un gol e una prestazione super per Davide Frattesi . Tornato titolare dopo alcuni problemi di natura fisica, il centrocampista nerazzurro è stato uno dei migliori dell'Inter a Lecce. Nonostante le dichiarazioni del giocatore nel post partita, il nome di Frattesi viene sempre accostato alla Roma.

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Michele Criscitiello ha commentato così la situazione del nerazzurro: "Lo avevamo capito che nessuno aveva quei soldi per Frattesi, se poi arrivano anche le prestazioni e i gol...ma comunque non c'erano i presupposti per un trasferimento di Frattesi a gennaio".