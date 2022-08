Criscitiello: “Multiproprietà? Ennesima brutta figura in pochi mesi di Gravina”

"(De Laurentiis, ndr) si trova a ringraziare Gravina perché quella della Federazione è l’ennesima brutta figura in pochi mesi che fa Via Allegri. Neanche un anno dopo aver quasi mandato la Salernitana in eccellenza e tolta dalle mani di Lotito con le casse piene, per il discorso della doppia proprietà, anche per questioni di buon senso, non puoi cambiare la normativa per due club diversi e un Presidente che ti è più simpatico dell’altro. La legge non è uguale per tutti e questo lo abbiamo sempre saputo ma farla così oggettiva neanche ce lo aspettavamo. Sembra che questa partita non sia ancora finita e ci sia lo strascico legale che proseguirà fuori dal campo di calcio".