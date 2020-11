Criscitiello: “Inter, uscire dalla CL sarebbe croce nera su Conte. Eriksen? Si spiega così”

Michele Criscitiello si è concentrato anche sull’Inter nel suo editoriale per TMW. La vittoria contro il Sassuolo, secondo il direttore di Sportitalia, non cancella le difficoltà dell’ultimo periodo. L’obiettivo principale dei nerazzurri in questo momento deve essere il passaggio del turno in Champions: “Il Real non è reale e anche nella Liga continua a fare una fatica pazzesca. Con l’Inter ha passeggiato in maniera disinvolta su una squadra che deve sbloccarsi e iniziare a lottare seriamente per lo scudetto e per andare avanti in Champions.

Uscire, in Europa, per il secondo anno consecutivo in una fase a gironi morbida sarebbe una croce nera sul percorso interista di Conte e sui conti della società che sta investendo tanto ma che sta ricevendo meno della metà in cambio da questa operazione Marotta-Conte. Ci dispiace ma la spiegazione di Marotta, prima della gara con il Sassuolo, su Eriksen non ci ha proprio convinti. Se direttore e allenatore non si parlano, si fanno dei testacoda pericolosi sull’autostrada del mercato. Conte ha dei pregiudizi sul danese. Neanche si scomoda a trovargli una posizione e farlo entrare al novantesimo o sul 3-0 non ha proprio senso. O Eriksen ha fatto qualcosa di personale a Don Antonio oppure non si spiega questa gestione scellerata dell’unico calciatore di qualità che hai in rosa, in un centrocampo tutto forza e muscoli come piace a Conte“.