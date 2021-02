Criscitiello: “Inter, scudetto per forza. Dzeko? Clamoroso jolly non sfruttato”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello è tornato a parlare dello scambio sfumato tra Inter e Roma con Dzeko e Sanchez protagonisti. Questo il pensiero del giornalista: “L’Inter deve vincere, per forza, lo scudetto. Non sfruttare un’occasione simile che il mercato offre fa riflettere molto. Va bene che Suning è in difficoltà e questo mercato vede Marotta non pervenuto, ma occasioni del genere non si possono lasciare sul mercato”. E ancora: “L’Inter ha avuto un jolly clamoroso che, fin qui, non ha sfruttato. Prendere Dzeko per i capelli e la Roma per il collo sarebbe (stata) un’opportunità fantastica per Antonio Conte”.