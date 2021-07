Criscitiello: “Inter, festa tra calciatori dopo prima parte ritiro. Con Conte…”

Le parole del giornalista nel corso del suo editoriale a proposito dei nerazzurri

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato anche dell'Inter e della nuova stagione che sta per iniziare agli ordini di Simone Inzaghi: "Qualche sera fa alcuni calciatori dell'Inter hanno deciso di festeggiare la fine della prima parte del ritiro. In centro a Milano. Un locale chiuso, anche blindato, ingresso secondario e apparentemente deserto. Dal pomeriggio fino all'una di notte. I primi calciatori sono arrivati alle 16, dopo le 24 i primi invece ad andare via. Nulla di che. Balli, alcool e qualche bella ragazza che giustamente non guasta mai. C'era un bel clima. Ufficialmente: un ritrovo tra compagni di squadra. Che male c'è, era finito il ritiro e senza il tour americano i ragazzi, senza famiglie, hanno passato qualche ora in simpatia. Ribadiamo che non c'è nulla di male, non vogliamo fare i bacchettoni perché non c'è motivo. Siamo lontani da gare ufficiali e se non lo fanno adesso quando devono farlo? La domanda è solo una: se ci fosse stato Conte lo avrebbero fatto quasi alla luce del sole? Inzaghi non è Conte, questo lo sappiamo, ma forse sarebbe anche il caso che molti calciatori dell'Inter capiscano da subito che quest'anno sarà più dura dello scorso anno".