Criscitiello: “Inter, grande entusiasmo per Lukaku. Per Origi 4 fotografi e basta”

"All'Inter c'è grande entusiasmo ed è quello che serviva. Paradossalmente il Milan ha vinto ma è fermo mentre se c'è l'entusiasmo per Lukaku dei secondi in classifica, il Milan saluta Origi con 4 fotografi, 0 tifosi, 0 magliette e sciarpe. L'Inter ha infiammato tutti, ha fatto tanto mercato a giugno, ora vediamo la situazione Dybala. E' arrivato Lukaku, è ovvio che giugno è stato il mese dell'Inter, luglio e agosto per me deve essere il mese del mercato della Juventus, del Milan e del Napoli"