Criscitiello: “Inter, troppi punti di domanda dal mercato. Fiducia ad Onana. Handa? Il tempo…”

"L'Inter ha seri problemi che risolverà ma deve fare in fretta. Brutta impressione contro il Milan e poca cattiveria. Reparti scollegati e difesa umiliata, in due secondi, da Leao. Handanovic l'ho conosciuto dieci anni fa, ai tempi di Udine. Grande portiere e professionista esemplare. Il tempo, però, è una clessidra. Il conto te lo presenta. Oggi il Milan si è evoluto e ha addirittura migliorato il post Donnarumma.

L'Inter ha fatto disastri non individuando mai il sostituto di Handanovic e ha avuto la colpa di confermarlo ogni anno. Cordaz, Radu, Padelli... nel tempo la società doveva lavorare per trovare un vero sostituto e, invece, ha fatto collezione di terzi portieri. Ora non ti resta che dare fiducia incondizionata ad Onana, altrimenti con 35 panchine bruci anche lui prima di averlo ancora provato. Inzaghi ha le sue colpe, certo, ma questa squadra ha troppi punti di domanda che si trascina dall'ultimo mercato. O rinnovi o rischi di trovarti calciatori scarichi se giocano in scadenza di contratto".