Criscitiello: “Inter, scudetto meritato: complimenti a Conte e Marotta. Il mercato…”

L'editoriale del direttore di TuttoMercatoWeb Michele Criscitiello dopo la festa scudetto dell'Inter con il diciannovesimo titolo

"Finalmente è finito il dominio della Juventus. Non ce ne vogliano i tifosi bianconeri ma il sistema calcio italiano aveva bisogno di una ventata di freschezza. 9 anni di tricolori a Torino avevano stufato. Speravamo, con Ronaldo, di vedere una Coppa in più e uno scudetto in meno. Invece la Coppa che conta non è arrivata ma lo stop al tricolore sì. Merito di Pirlo. Solo una scelta folle in panchina poteva spalancare le porte all'Inter che non vinceva da 11 anni. Un anno di Milan e nove di Juventus. Per l'Inter è l'ora del riscatto ma la famosa domanda "è più merito dell'Inter o demerito della Juventus?" resta sempre di stretta attualità. Vincere non è mai semplice. Complimenti a Conte ma anche a Marotta. Insieme hanno saputo tenere unito il gruppo. Non era facile quando i calciatori non prendono gli stipendi e devono rinunciare ai premi.