Criscitiello: “L’Inter ha stravinto e strameritato grazie a Conte e Marotta. Zhang…”

L'editoriale del direttore di Tuttomercatoweb con un commento sulle ultime vicende di casa Inter e il taglio imposto da Zhang

È arrivato per la festa ma non ha portato buone notizie, anzi. Per questo pensare ad un ciclo nerazzurro ci riesce difficile. I cicli si aprono con grandi società e non con grandi squadre senza il supporto di una proprietà forte. L'Inter ha stravinto e strameritato grazie a Marotta e Conte che hanno saputo gestire le difficoltà e hanno compattato la squadra quando qualsiasi calciatore dalla A alla D avrebbe mandato tutti a quel paese. I calciatori sono come le macchine: senza benzina non camminano. Invece Marotta ha messo l'acqua e la macchina è andata più forte di prima. Ora, però, questa proprietà non può pretendere che questi ragazzi rinuncino a premi e due stipendi. Se non puoi mettere i soldi meglio lasciare.