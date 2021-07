Criscitiello: “Inter, Suning metta in preventivo qualche investimento. Lukaku…”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei nerazzurri nel corso di questa particolare estate di mercato

Partendo dal ritorno in gruppo di Romelu Lukaku, Michele Criscitiello ha parlato anche dell'Inter nel suo editoriale per TMW: "Questa squadra ha bisogno della sua anima e senza Hakimi bisogna ancora rinforzare la fascia. Tutti ci aspettiamo grandi cose dall'Inter ma qualche investimento la proprietà cinese deve metterlo in preventivo".