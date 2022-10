Criscitiello: “Lo avevano fucilato, ma Inzaghi si è ripreso l’Inter: ecco come”

In effetti la società più che aiutare ha solo messo in difficoltà l’allenatore che ha dovuto sponsorizzare Dimarco come nuovo Perisic, ha dovuto fare i punti senza Lukaku che si sta conservando per il mondiale e ha preso una decisione su Onana, sapendo che tenere Handanovic in panchina non ti aiuta nella gestione dello spogliatoio. I 4 punti con il Barcellona, i 6 punti in campionato nelle ultime due giornate hanno ridato entusiasmo all’ambiente nerazzurro. Grazie al suo allenatore che, ingiustamente, avevano identificato come il male principale degli insuccessi della squadra. Che non sia Conte, lo ripetiamo, lo sappiamo".