Criscitiello: “Juve? Allegri ha buttato un anno. Non è diventato incapace ma…”

Le parole del giornalista: "La Juventus, a metà aprile, ancora non ha trovato la quadra giusta. Allegri ha buttato una stagione"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello , giornalista, ha detto la sua sulla stagione negativa sin qui della Juventus: "La Juventus, a metà aprile, ancora non ha trovato la quadra giusta. Allegri ha buttato una stagione e se all’inizio le colpe erano soprattutto societarie, alla fine molte sono anche sue. La Juve gioca male e senza identità. Sta facendo una fatica pazzesca e forse lo stesso Allegri non credeva di dover impiegare tanto tempo per rivitalizzare questa squadra.

Anche post gennaio non ha dato le risposte che ci aspettavamo. Il pareggio con il Bologna è la fotografia di tutta la stagione. La Juve si perde e, spesso, non si ritrova. La prossima stagione bisogna avere idee chiare e acquisti certi. Allegri non è diventato incapace in due anni ma è pur vero che in due anni il calcio cambia e se non studi resti indietro di 24 mesi. La nostra serie A è di un livello imbarazzante, colpa della classe dirigenziale che si è improvvisata e che non ha saputo creare un ricambio generazionale.