Criscitiello: “Juventus? Follia non sostituire Marotta. Agnelli era convinto…”

Nel suo editoriale per TMW di oggi, Michele Criscitiello ha proposto una lunga analisi sul momento di difficoltà della Juventus che parte da lontano. Questa una considerazione tra le altre: "Perdere Marotta e non sostituirlo è stata una autentica follia. Perderlo senza patto di non concorrenza e lasciarlo all'Inter è stato un autogol fatto con presunzione. Convinto che a Torino il giochino potesse funzionare ma a Milano con i cinesi no. La vecchia volpe di Varese si prende Conte e fa il copia-incolla di Torino. Poi il giochino si rompe anche lì perché Marotta non poteva prevedere la crisi dei cinesi e la fuffa di Zhang".