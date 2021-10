Criscitiello: “Inter penalizzata, con la Lazio partita strana e storta. In Champions…”

Il commento del direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb Michele Criscitiello dopo la sfida tra la Lazio e l'Inter

"Lazio-Inter resterà negli occhi di tutti per la rissa e perché la Lazio non si è fermata con l'uomo a terra. Siamo il Paese dei falsi moralisti per questo calcisticamente, e non solo, non cresceremo mai. Punto 1: l'avversario non versava al suolo in condizioni gravi. Punto 2: ci sono 4 arbitri e se nessuno di loro interrompe il gioco non devono essere avversari in possesso palla a farlo. Punto 3: queste sono le conseguenze quando un atto normale diventa anormale dopo che per anni abbiamo fatto questa sceneggiata di buttare la palla fuori se un avversario è a terra anche con semplici crampi.