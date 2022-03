Criscitiello “Livello bassissimo in Serie A. Inter e Milan ha fatto rientrare la Juve”

Il giornalista, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato della corsa scudetto in A, con la Juve rientrata in lotta grazie all’andamento a rilento di Inter e Milan

“Il problema non è la serie A ma tutto il sistema del calcio italiano. Abbiamo un livello bassissimo dalla A alle categorie inferiori. Dopo anni, quest'anno, forse si salva la serie B che ha 3-4 squadre sopra la media della categoria e l'equilibrio aiuta tutti. L'equilibrio che c'è in serie A, invece, è un pessimo segnale per il campionato. Prendiamo, naturalmente, la Juventus come esempio perché è la squadra tra le grandi che è partita peggio e che fa vedere ancora il calcio peggiore. Pensare che a metà marzo Allegri sia tornato in corsa per lo scudetto fa riflettere seriamente. Nulla contro la Juve, ci mancherebbe, ma credo che tutti i tifosi non si aspettassero di avere una mezza chance di arrivare primi. Invece quella mezza chance esiste e, probabilmente, esisterà fino alla fine del campionato. Non 1, non 2 ma 3 squadre che per tutto l'anno sono state avanti. Erano anche 4, prima che l'Atalanta iniziasse a perdere colpi in campo e fuori. L'obiettivo massimo di questa squadra doveva essere il quarto posto. Invece l'ultimo mese pessimo di Inter e Milan ha riaperto i giochi”.